Γκάμπι Πετίτο: Οι ομοιότητες με μια δολοφονία του 1996 που προκάλεσε σάλο στους χρήστες των social media

Αρκετοί που παρακολουθούν εδώ κι εβδομάδες την έρευνα που αφορά τη δολοφονία της Γκάμπι Πετίτο και τον φυγά αρραβωνιαστικό της, Μπράιαν Λάντρι, που είναι εξαφανισμένος από τις 13 Σεπτεμβρίου, κάνουν παραλληλισμούς μεταξύ της συγκεκριμένης υπόθεσης και της δολοφονίας της Κρίστιν Σμαρτ πριν από 25 χρόνια.

Η σορός της 22χρονης Πετίτο βρέθηκε στο Γουαϊόμινγκ στις 19 Σεπτεμβρίου και ο θάνατός της έκτοτε θεωρείται ανθρωποκτονία. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τον τρόπο που έχασε τη ζωή της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι νούμερο ένα ένοχος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Μπράιαν Λάντρι που αγνοείται.

Η Κριστίν Σμαρτ εξαφανίστηκε στις 25 Μαΐου 1996, όταν το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή, ο Πολ Φλόρες, την οδήγησε στον κοιτώνα της στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ενώ ήταν μεθυσμένη μετά από πάρτι. Οι εισαγγελείς είχαν αναφέρει ότι ο Φλόρες την σκότωσε στην προσπάθειά του να τη βιάσει. Τα λείψανά της δεν έχουν βρεθεί από τότε. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ένας δικαστής ανέφερε ότι ο Φλόρες θα δικαστεί με την κατηγορία της δολοφονίας και ο πατέρας του αντιμετωπίζει κατηγορία ότι βοήθησε στην ταφή της Σμαρτ.

#KristinSmart vanished from a college campus twenty-five (25) years ago. Now, the man last seen with her and his father will face charges for her murder. #CourtTV pic.twitter.com/ONs86ilpCd

Δεδομένου ότι τα γεγονότα που σχετίζονται με την υπόθεση Πετίτο - Λάντρι έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, οι χρήστες του Twitter έγραψαν ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την υπόθεση του 1996. Η συγκάλυψη των γονιών του Λάντρι θυμίζει την πρόθεση του πατέρα του Φλόρες να θάψει τη Σμαρτ. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία ότι η σορός της Σμαρτ θάφτηκε για λίγο στο πίσω μέρος του σπιτιού της οικογένειας Φλόρες και μετά άλλαξαν τοποθεσία. Έκτοτε δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για το που βρίσκεται.

Η ομοιότητα κρύβεται στο γεγονός ότι οι «απαίσιοι γονείς των παιδιών καλύπτουν τα παιδιά τους και δεν συνεργάζονται με την αστυνομία», όπως γράφει ένας από τους χρήστες του Twitter.

#GabbyPetito case is a lot like #Kristinsmart case: awful parents of son aiding and abetting him and refusing to cooperate with law enforcement. Diff is, of course, Gabby will get justice sooner when they finally locate #BrianLaudrie.