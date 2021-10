O Matthew Mindler, το άλλοτε παιδί - σταρ του Χόλιγουντ, έβαλε μόνος του τέρμα στη ζωή του σε ηλικία 19 ετών, με χημική ουσία που αγόρασε από το Amazon έναντι 15 δολαρίων. Νωρίτερα, είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο τρόπους για να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τη μητέρα του και αξιωματούχους που επικαλείται το Page Six.

Τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, έδειξαν πως ο ηθοποιός της ταινίας "Our Idiot Brother" αυτοκτόνησε, όπως αποκάλυψε το TMZ. Η ουσία που χρησιμοποιείται για την διατήρηση τροφίμων, όπως το κρέας, έχει σκοτώσει ανθρώπους στο παρελθόν, ρίχνοντας την πίεση του αίματος και περιορίζοντας την τροφοδοσία οξυγόνου στον οργανισμό.

