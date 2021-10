Η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης από την Ρωσία, που παρέμειναν για σχεδόν δύο εβδομάδες (12 ημέρες) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για να γυρίσουν εκεί την πρώτη ταινία στο Διάστημα, προσγειώθηκαν σήμερα το πρωί.Το διαστημόπλοιο Σογιούζ MS-18, που μετέφερε την Γιούλια Περεσίλντ, τον Κλιμ Σιπένκο και τον κοσμοναύτη Όλεγκ Νοβίτσκι, προσγειώθηκε στις στέπες του Καζακστάν, όπως προβλεπόταν, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν απ' ευθείας από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία. «Το όχημα καθόδου του επανδρωμένου διαστημοπλοίου Σογιούζ MS-18 είναι ασφαλές. Το πλήρωμα αισθάνεται καλά!», έγραψε η Roscosmos στο Twitter.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Ντμίτρι Ρογκόζιν έδωσε από την πλευρά του στη δημοσιότητα, πριν από την επιστροφή του διαστημοπλοίου στη Γη, φωτογραφίες της ομάδας του καθ' οδόν προς τον τόπο της προσγείωσης με δέκα ελικόπτερα. Η 37χρονη ηθοποιός Γιούλια Περεσίλντ και ο 38χρονος σκηνοθέτης Κλιμ Σιπένκο είχαν απογειωθεί στις 5 Οκτωβρίου από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, μαζί με τον έμπειρο κοσμοναύτη Άντον Σκαπλέροφ, προηγούμενοι ενός ανταγωνιστικού αμερικανικού σχεδίου με τον Τομ Κρουζ.

