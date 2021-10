Το αποχαιρετιστήριο δώρο της ΕΕ στην Μέρκελ θυμίζει κάτι από... «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Μεγάλη κουβέντα και μπόλικη πλάκα προκάλεσε το αποχαιρετιστήριο δώρο που πρόσφερε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άνγκελα Μέρκελ. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική αναπαράσταση του κτιρίου όπου φιλοξενούνται οι σύνοδοι κορυφής, αλλά όπως παρατήρησαν πολλοί, παραπέμπει στο… μάτι του Σάουρον. Η συγκεκριμένη παρατήρηση των επικριτών του σχεδίου φάνηκε αστεία στον δημιουργό του.

Αυτό το αποχαιρετιστήριο δώρο, ένα διαφανές γλυπτό, είναι έργο του νεαρού Γαλλοολλανδού καλλιτέχνη Μαξίμ Ντουτέρε, ο οποίος δήλωσε ότι τον «τιμά» το γεγονός αυτό, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αστεία τη σύγκρισή του με το σύμβολο του κακού στην τριλογία του Τόλκιν. «Δεν έχω δει ακόμη το Twitter, αλλά βλέπω την ομοιότητα. Είναι πολύ παράξενο», είπε ο Ντουτέρε, ο οποίος φοιτά στην Ακαδημία Σχεδίου της Αϊντχόβεν, στην Ολλανδία. Αντίθετα με το γιγαντιαίο μάτι που ελέγχει τον κόσμο στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το διάφανο έργο του Ντουτέρε είναι μια «αφηρημένη απεικόνιση ενός ευρωπαϊκού κτιρίου», εξήγησε ο ίδιος.

Το κεντρικό μέρος του γλυπτού εικονίζει τη μορφή του κτιρίου Europa. Στο πλαίσιο διακρίνονται ανακυκλωμένες κάσες παραθύρων, όπως εκείνα που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου. Το τμήμα που είναι από ορείχαλκο παραπέμπει σε ένα όργανο ναυσιπλοΐας, θυμίζοντας ότι το Συμβούλιο είναι ένα όργανο «καθοδήγησης και προσανατολισμού», ενώ η ορειχάλκινη σφαίρα συμβολίζει την παρουσία των μελών του Συμβουλίου, ως εκπροσώπων του ευρωπαϊκού λαού. Το ίδιο έργο, που κοστίζει 150 ευρώ, επελέγη από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισέλ, και προσφέρθηκε στον επίσης απερχόμενο πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον Στέφαν Λεβέν.

