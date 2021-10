Ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών της Κολομβίας, ο Ντάριο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστός και ως «Οτονιέλ», συνελήφθη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. «Μεγάλα εύσημα στις δυνάμεις ασφαλείας για τη σύλληψη στο Νεκόκλι του Ντάιρο Αντόνιο Ουσούγκα, επίσης γνωστός ως «Οτονιέλ», ανώτερος ηγέτης της Clan del Golfo», ανέφερε στο Twitter ο Εμίλιο Αρχίλα, σύμβουλος του προέδρου Ιβάν Ντούκε. Η Clan del Golfo είναι η ισχυρότερη συμμορία διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον κόσμο.

Η σύλληψη του Οτονιέλ αποτελεί το μεγαλύτερο πλήγμα που κατόρθωσε να πετύχει η κολομβιανή κυβέρνηση στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Ο Οτονιέλ ήταν επικηρυγμένος επίσης από τις ΗΠΑ, που προσέφεραν αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ναρκέμπορος συνελήφθη στο Νεκόκλι, ένα από τα κύρια προπύργια της Clan del Golfo, κοντά στα σύνορα με τον Παναμά.

They arrest alias Otoniel, the most wanted drug trafficker in Colombia: The number one of the largest criminal gang in Colombia, the Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, described as the most wanted drug trafficker in the country, was arrested in a joint pic.twitter.com/5f0wX8SfF2