Τζεφ Μπέζος: Ετοιμάζει ταξίδια με το νέο του σούπεργιοτ αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Η αλήθεια είναι πως εάν ο Τζεφ Μπέζος ήθελε να κλέψει τα βλέμματα με το νέο του γιοτ, τα κατάφερε! Ο ιδρυτής της Amazon φαίνεται πως το είχε απωθημένο να δαμάσει τα κύματα της θάλασσας με ένα σούπεργιοτ που όμοιό του δεν υπάρχει. Με μήκος 127 μέτρα, τρία καταστρώματα και τρία κατάρτια, αυτό το κόσμημα των ωκεανών είναι το μεγαλύτερο, αλλά και ακριβότερο στον κόσμο, αφού ούτε λίγο, ούτε πολύ θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το προσωρινό του όνομα είναι «Υ721» και αυτή την εποχή κατασκευάζεται σε ένα από μεγαλύτερα ναυπηγεία του κόσμου στην Ολλανδία. Σύντομα θα βρίσκεται στο Αμστερνταμ για τις τελευταίες λεπτομέρειες και έχει βασιστεί στα σχέδια του περίφημου «Μαύρου Μαργαριταριού» των 70 μέτρων. Το σκαρί μόλις βγήκε από το ναυπηγείο και αποκαλύφθηκαν οι αεροδυναμικές γραμμές του με τα πρώτα βίντεο να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Η «Daily Mail» αναφέρει πως ο Τζεφ Μπέζος έχει ήδη παραγγείλει και ένα ακόμη συνοδευτικό σκάφος, το οποίο θα μεταφέρει λιμουζίνες και ελικόπτερα! Η θάλασσα σε λίγο θα φέρει το όνομά του...

Jeff Bezos' $500M superyacht is glimpsed for first time at Dutch shipyard https://t.co/FxfBXkJzVp