Ένας 24χρονος, ντυμένος με το κοστούμι του Τζόκερ, είναι ο άνθρωπος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου στο Τόκιο και τραυμάτισε 17 από αυτούς. Ο νεαρός καταλήφθηκε από δολοφονικό αμόκ και επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του κόσμου ενώ έβαλε φωτιά σε βαγόνι.

Διαβάστε ακόμη: Τρόμος στην Ιαπωνία: Επιτέθηκε με μαχαίρι και καυστικό υγρό σε βαγόνι τρένου

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στη γραμμή εξπρές Keio με προορισμό το Shinjuku, τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στις 8μμ της Κυριακής, 31 Οκτωβρίου, καθώς πολλοί νέοι πήγαιναν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν το Halloween. Ο άνδρας συνελήφθη και είπε στην αστυνομία ότι ήθελε να τον εκτελέσουν.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire



pic.twitter.com/vyncsCxdkp