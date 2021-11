Με την πρόσβαση με αναπηρικό αμαξίδιο να είναι πλέον δυνατή και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλάι της, η υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ κατάφερε την Τρίτη (2/11) έστω και με καθυστέρηση μίας ημέρας να εισέλθει στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, την COP26, στη Γλασκόβη. Η ΑμΕΑ υπουργός Καρίν Ελχαράρ εξέφρασε χθες παράπονα καθώς δεν μπόρεσε να φτάσει στους χώρους διεξαγωγής της διάσκεψης διότι οι μόνες επιλογές για να τους προσεγγίσει ήταν να περπατήσει ή να επιβιβαστεί σε λεωφορείο που δεν ήταν κατάλληλο για αναπηρικό αμαξίδιο.

Israeli Prime Minister Bennett arrives with Israel’s Energy Minister Karine Elharrar, who has muscular dystrophy, at Climate Conference.



Bennett told organizers to fix wheelchair access to the main venue or he would not come today. pic.twitter.com/jmR6JPuTMc