Για περίπου μια πενταετία, ο 39χρονος Ρομάν Μπούρτσεφ έκανε καριέρα στη Ρωσία ως σωσίας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η απίστευτη ομοιότητα με τον χολιγουντιανό ηθοποιό, του έδωσε την ευκαιρία να ονειρευτεί μια μεγάλη καριέρα και μια ζωή με ροδοπέταλα. Χαιρόταν που τον αναγνώριζαν στον δρόμο και τον ήθελαν οι διαφημιστές. Ο κορονοϊός, όμως, άλλαξε και τα δικά του σχέδια.

«Τα προβλήματα ξεκίνησαν με την εισαγωγή περιορισμών τον Απρίλιο του 2020 και τώρα οι άνθρωποι με έχουν ξεχάσει», εξομολογείται ο Μπούρτσεφ. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας εμπόδιζε την ικανότητα των ανθρώπων να εντοπίσουν την ομοιότητα μεταξύ του σταρ του Χόλιγουντ και του Ρώσου ομολόγου του. Και τώρα, που ζει σε ένα δυάρι με τους γονείς και τις γάτες του, ζήτησε από τους διαφημιστές να αποσύρουν συμφωνίες μαζί του αφού δεν κατάφερε να χάσει βάρος, εξαιτίας του διαρκές lockdown και της άσχημης ψυχολογικής του κατάστασης. «Δοκίμασα πολλές μεθόδους για αδυνάτισμα πριν βρω τις δικές μου και τώρα είμαι σε διαδικασία απώλειας βάρους», συμπληρώνει.

Προηγουμένως, ο Ρομάν εμφανιζόταν σε διάφορες διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας για τη βότκα Five Lakes, πριν αρχίσει να εργάζεται στα κρυπτονομίσματα. Πλέον, έχει πιο εφικτούς στόχους. Να μετακομίσει σε ένα σπίτι μόνος του και να βάλει τη ζωή του σε μια σειρά. Και το μέλλον θα δείξει, αν κάποια στιγμή, θα γίνει ξανά... Ντι Κάπριο.

Meet Roman Burtsev, the Russian IT guy who looks a whole lot like Leonardo DiCaprio. https://t.co/X1h2WiwcV3 pic.twitter.com/5jAmVjOrAB