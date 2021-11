Τραγική κατάληξη είχε η συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, που έγινε στο Χιούστον του Τέξας στις ΗΠΑ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς. Οι Αρχές δήλωσαν στο FOX 26 ότι το περιστατικό είναι επιπέδου 2, εξαιτίας του αριθμού των κλήσεων που έλαβαν από το ταραγμένο πλήθος. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι προκάλεσε τους αναφερόμενους θανάτους και τις καρδιακές ανακοπές.

Mutilple people reportedly dead after being trampled at Travis Scott Astroworld Festival 😧 pic.twitter.com/5kUCoeiCFg