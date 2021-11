Τραγωδία στη συναυλία του Travis Scott: Ασθενοφόρο μάζευε τραυματίες στη συναυλία και νεαροί χόρευαν πάνω του

Τραγική ήταν η κατάληξη που είχε η συναυλία του Travis Scott στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, που έγινε στο Χιούστον του Τέξας στις ΗΠΑ. Οι νεαροί, μάλιστα, που βρίσκονταν στο Astroworld αδυνατούσαν να καταλάβουν την κρισιμότητα της κατάστασης, την ώρα που είχαν χάσει τη ζωή τους 8 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί αρκετοί.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον, Σάμιουελ Πένια, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) έξω από το πάρκο NRG. Ο Σάμιουελ Πένια δήλωσε πως, περίπου στις 21:00, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία του ράπερ Travis Scott άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς. Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 21:38, όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», δήλωσε ο Πένια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετέφερε στα νοσοκομεία 17 ανθρώπους, 11 από τους οποίους μεταφέρθηκαν με καρδιακή ανακοπή. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την τραγωδία στη συναυλία του ράπερ. «Πιστεύω πως έιναι πολύ σημαντικό να μην κάνει κανείς μας εικασίες. Κανένας δεν έχει όλες τις απαντήσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Τρόι Φίνερ. «Αν δεν έχεις τα γεγονότα, αν δεν έχεις αποδείξεις, είναι καλύτερα να μην μιλάς. Έχουμε εδώ πληγωμένες οικογένειες», πρόσθεσε.

Ο Φίνερ συμπλήρωσε πως οι οργανωτές και ο Travis Scott συνεργάζονται με την αστυνομία. Η εταιρεία Live Nation, που ήταν ο οργανωτής της εκδήλωσης, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. «Όλα συνέβησαν μεμιάς. Έμοιαζε να συνέβησαν όλα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Λάρι Σάτεργουαϊτ. «Ξαφνικά είχαμε ανθρώπους στο έδαφος με κάποιου είδους καρδιακή προβολή ή κάποιου είδους ιατρικό επεισόδιο», πρόσθεσε.

