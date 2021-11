Φρίκη στην Υεμένη: Ανατίναξαν το αυτοκίνητο 27χρονης δημοσιογράφου την ώρα που πήγαινε να γεννήσει

Σοκ προκαλεί η είδηση πως μια 27χρονη δημοσιογράφος σκοτώθηκε καθ’ οδόν προς νοσοκομείο της Άντεν, όπου θα γεννούσε το δεύτερο παιδί της, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος στο αυτοκίνητο του συζύγου της, που οδηγούσε! Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του Μαχμούντ αλ Άτμι, επίσης δημοσιογράφου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, και πυροδοτήθηκε καθώς το ζευγάρι πήγαινε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η νεαρή γυναίκα επρόκειτο να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, εξήγησε αξιωματικός των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

Rasha Abdullah , reporter of Alsharq TV , was killed along with her baby while her husband Mahmud Al-Ottomi sustained severe injuries in an explosive device blast in their vehicle in #Aden #المرصد_بوست #المرصد_الحقوقي #اليمن #Yemen pic.twitter.com/VLNCaQAPTl