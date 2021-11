Τζέρι Ντάγκλας: Πέθανε ο πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς «Ατίθασα Νιάτα»

Ο Τζέρι Ντάγκλας, ο οποίος υποδύθηκε τον πατριάρχη Τζον Άμποτ στη θρυλική σαπουνόπερα του CBS «Ατίθασα Νιάτα» για περισσότερα από 30 χρόνια, πέθανε την Τρίτη στο Λος Άντζελες μετά από μια σύντομη ασθένεια, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ντάγκλας εντάχθηκε στο καστ της θρυλικής σειράς τον Μάρτιο του 1982 ως Abbott, ο πλούσιος πρόεδρος της Jabot Cosmetics. «Ο Τζέρι ήρθε στα ''Ατίθασα Νιάτα'' το 1982 με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό», είπε ο εκτελεστικός παραγωγός Anthony Morina σε δήλωση του. «Η σειρά ήταν τυχερή που ένας ηθοποιός του διαμετρήματος του εντάχθηκε στο καστ της και γνώρισε στο κοινό την εμβληματική οικογένεια Abbott. Η συμβολή του στην κληρονομιά της σειράς ως πατριάρχης της οικογένειας Abbott είναι ακόμα αισθητή μέχρι σήμερα. Θα μας λείψει πολύ», πρόσθεσε.

Ο Ντάγκλας γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1932 στο Τσέλσι της Μασαχουσέτης. Κέρδισε υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Brandeis, όπου αποφοίτησε με πτυχίο BS στα οικονομικά. Μετά το κολέγιο, ο Ντάγκλας σπούδασε στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, και στη συνέχεια έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ως γκάνγκστερ στο θρίλερ Blast of Silence (1961).

Ο διάσημος ηθοποιός κράτησε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές και ταινίες όπως The Untouchables, The Donna Reed Show, The Outer Limits, Combat!, Gunsmoke, Bonanza, Mannix, The FBI, The Streets of San Francisco, SWAT και The Rockford Files. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε στα επεισόδια των σειρών Cold Case, Melrose Place και Arrested Development. Εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες όπως Avalanche (1978), Mommie Dearest (1981), The Godson (1998) και JFK του Oliver Stone (1991).