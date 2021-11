Ενα αποτρόπαιο έγκλημα καταγράφηκε πριν από τρεις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη. Μία 28χρονη αρχιτέκτονας έπεσε νεκρή όταν της επιτέθηκε στη μέση του δρόμου ένας άνδρας οπλισμένος με σπαθί σαμουράι. O δράστης ομολόγησε ότι επέλεξε το θύμα του τελείως τυχαία, επειδή ήθελε να σκοτώσει μια γυναίκα.

Σύμφωνα με την Hurriyet Daily News, η Μπασάκ Τσενγκίζ δέχτηκε επίθεση στις 9 Νοεμβρίου ενώ περπατούσε ανυποψίαστη σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Ατασεχίρ όπου διέμενε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξαφνικά, ο Τζαν Γκιουκτούγκ Μποζ, ένας 27χρονος φοιτητής πανεπιστημίου που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πλησίασε την άτυχη γυναίκα κρατώντας ένα σπαθί σαμουράι και άρχισε να την καρφώνει με αυτό, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο δολοφόνος της νεαρής συνελήφθη στο διαμέρισμά του μετά από έφοδο της αστυνομίας. Στους τοίχους και τα παράθυρα υπήρχαν χαρτιά κολλημένα με ταινία στα οποία ήταν γραμμένα διάφορα κείμενα. Σ΄ ένα από αυτό, μεταξύ άλλων, έγραφε: «Μπήξτε ένα μαχαίρι στη γυναίκα σας, πυροβολήστε με μια σφαίρα τη γυναίκα σας». Στον χώρο βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 15 ξίφη και μαχαίρια, ανάμεσά τους και το σπαθί σαμουράι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική επίθεση.

Η σκηνή της αιματηρής επίθεσης καταγράφηκε μάλιστα από κάμερες, με το βίντεο να προβάλλεται από τα τουρκικά ΜΜΕ. Ακολουθεί το βίντεο με σκληρές εικόνες:

Η δολοφονία της Τζενγκίζ έχει προκαλέσει ποικίλλες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να διερωτώνται στα σχόλιά τους γιατί δεν κάνουν κάτι οι επίσημες Αρχές για να μπει ένα φρένο στο κύμα γυναικοκτονιών στη χώρα.

The newly engaged Basak Cengiz, who arrived in Istanbul, was brutally murdered by a psychopath with a samurai sword. In the defense of the murderer, he said that my soul wanted to kill someone. unbelievable.#basakcengiz pic.twitter.com/81AosuFkNt