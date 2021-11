Τουρκία: Ποιοι είναι οι «λαγοί» και τα «γεράκια» του Ερντογάν που βγάζουν ιαχές πολέμου κατά της Ελλάδας

Μοναδική περίπτωση στη διεθνή πολιτική σκηνή αποτελεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παρά τις διαφαινόμενες αρχικά προθέσεις του να προσεγγίσει τη Δύση ακολουθεί πλέον μοναχικό δρόμο έχοντας εξελιχθεί σε έναν αυταρχικό ηγέτη, που έχει αναγάγει την πολεμική ρητορική εις βάρος της Ελλάδας σε κεντρικό άξονα της πολιτικής του. Οι πολεμικές ιαχές κατά της χώρας μας βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη με τα καθημερινά ανακοινωθέντα επικείμενης σύγκρουσης να εκφωνούνται από όλη την ιεραρχία του καθεστώτος της Αγκυρας με στόχο να εκφοβίσουν την ελληνική πλευρά και να συσπειρώσουν το εθνικιστικό ακροατήριο του κυβερνητικού συνασπισμού.

Βέβαια, η ευθεία τουρκική απειλή πολέμου δεν είναι σημερινό φαινόμενο καθώς απασχολεί τη δημόσια συζήτηση στη γείτονα τουλάχιστον από το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο και σίγουρα μετά τον Ιούνιο του 1995 και το casus belli της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης συνιστώντας και τυπικά πάγια εθνική γραμμή. Ομως είναι η πρώτη φορά, που σύσσωμη η τουρκική κυβερνητική ελίτ διακατέχεται από πολεμικό παροξυσμό έτοιμο να εκδηλωθεί και να κλιμακωθεί δημόσια σε πρωτόγνωρα επίπεδα χωρίς καν να τηρούνται τα προσχήματα.

Nice, positive messages to NATO allies ahead of Brussels @NATO leaders' summit. Turkish President #Erdogan's advisor Hakki Casin vows to drown Greek troops in Aegean waters if #Greece does not behave. pic.twitter.com/TRgq5FUK8b