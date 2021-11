Μία επίδειξη μόδας διαφορετική από τις άλλες έλαβε χώρα στο Βέλγιο. Στη θέση των μοντέλων βρέθηκαν ιερείς και αντί για δημιουργίες υψηλής ραπτικής το κοινό έβλεπε άμφια από το παρελθόν.

Η επίδειξη έγινε στην πόλη Τουρνέ και ως στόχο είχε να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι ιερείς έκαναν... πασαρέλα με εκκλησιαστική μουσική. Όσο για το κόστος των αμφίων, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το κόστος του ακριβότερου φτάνει τις 300.000 ευρώ. Πρόκειται για αυτό που φορούσε ο επίσκοπος της Γαλλίας τον 15ο αιώνα, και είναι ραμμένο με χρυσή κλωστή και μαργαριτάρια.

