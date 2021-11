ΗΠΑ: Φιλοτουρκικό παραλήρημα του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς

«Επίθεση» φιλίας στην Τουρκία από τον νεοεκλεγέντα δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς που μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu αναφέρθηκε στις σχέσεις που έχει με την τουρκική κοινότητα της πόλη του, ενώ δήλωσε και φίλος του τουρκικού λαού. Ο Άνταμς, με μακρά θητεία στο αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου, μετά τη νίκη του στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό πρακτορείο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δέσμευσή του οικοδομήσει ξανά την εμπιστοσύνη μεταξύ της αστυνομίας και των Νεοϋορκέζων, ωστόσο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τουρκική κοινότητα στο Μπρούκλιν, αλλά και τις σχέσεις που έχει ο ίδιος.

Ο Έρικ Άνταμς μίλησε επίσης για την Τουρκοαμερικανική κοινότητα της πόλης, χαρακτηρίζοντάς τους «μεγάλους συντελεστές στην οικονομία μας». Είμαι φίλος του τουρκικού λαού εδώ και στο εξωτερικό. Εχω έναν μεγάλο τουρκικό πληθυσμό που ζει στο Μπρούκλιν, πιθανώς έναν από τους μεγαλύτερους στη χώρα μας, είπε ο Άνταμς.

“I’m a friend of the Turkish people here and abroad”



“Turkey has played a major role in the shaping of mankind and future of mankind”



New York City Mayor-elect Eric Adams spoke to AA in his first-ever interview with int'l media after his election victory https://t.co/Yf5bxdni6j pic.twitter.com/6cqgDuvyei