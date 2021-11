Μετάλλαξη Ομικρον: Ανησυχία του CEO της Moderna για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Η μετάλλαξη Ομικρον ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς καθώς υπάρχει ο προβληματισμός κατά πόσο είναι ανθεκτική στα υπάρχοντα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Αυτή την ανησυχία έρχεται να εντείνει και ο CEO της Moderna, Stephane Bancel που μιλώντας στους Financial Times εκτίμησε πως τα υπάρχοντα εμβόλια θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά στη νέα μετάλλαξη.

Παράλληλα ανέφερε πως οι φαρμακευτικές εταιρείες ενδεχομένως να χρειαστούν μήνες ώστε να μπορέσουν να τροποποιήσουν τα σκευάσματά τους για να είναι η αποτελεσματικότητά τους στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεται και τώρα.

«Δεν υπάρχει συζήτηση ότι η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι του ίδιου μεγέθους με αυτή που είχαμε για τη μετάλλαξη Δέλτα. Απλά δεν ξέρω πόσο πολύ λιγότερη είναι γιατί πρέπει να περιμένουμε τα δεδομένα. Αλλά όλοι οι επιστήμονες με τους οποίους έχω μιλήσει μου λένε "δεν θα είναι καλό αυτό"» ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που παραχώρησε από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Cambridge της Μασαχουσέτης.

