Κορονοϊός - Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας έδωσε συνέντευξη και... πήρε εμβολιασμό του ρεπόρτερ

Δεν χρειάστηκε κάποια καμπάνια, ένα χρηματικό κίνητρο, ή έστω ένα επιθετικό «πρέσινγκ», αλλά ένας απλός διάλογος! Μια κουβέντα σε ζωντανή μετάδοση ήταν αρκετή για τον Βρετανό υπουργό Υγείας, Σατζίντ Τζαβίντ για να πείσει έναν 64χρονο δημοσιογράφο που ετοιμαζόταν να του πάρει συνέντευξη, να πάει επιτόπου και κάνει την 3η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού! Το περιστατικό διαδραματίστηκε μπροστά στις κάμερες και ενώ ο ρεπόρτερ περίμενε τον υπουργό έξω από εμβολιαστικό κέντρο, ενώ το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από το δίκτυο Sky News.

Στο βίντεο, εμφανίζεται ο κ. Τζαβίντ να στέκεται έξω από το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου Σεντ Τόμας, περιμένοντας να ξεκινήσει η συνέντευξή του με τον δημοσιογράφο Τζον Κρεγκ. Ο Βρετανός υπουργός υγείας πιάνει κουβέντα με τον έμπειρο δημοσιογράφο και τον ρωτάει εάν έχει κάνει την ενισχυτική δόση.

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.



Get live #COVID19 updates: https://t.co/wIvNhraJrm pic.twitter.com/V8I7KUfWOD