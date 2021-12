Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σήμερα, Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, οι γονείς του εφήβου που σκότωσε τέσσερις συμμαθητές του σε λύκειο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, μία ημέρα αφότου τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επειδή αγόρασαν στον γιο τους ένα όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Οι αρχές αναζητούσαν τον Τζέιμς και την Τζένιφερ Κράμπλεϊ μετά την απαγγελία κατηγοριών από την εισαγγελία της κομητείας του Όκλαντ.

Η αστυνομία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έθεσε υπό κράτηση το ζεύγος, καθώς τους βρήκε σε ένα «κτίριο κατοικιών», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντιτρόιτ Ρούντι Χάρπερ. «Τους συλλάβαμε» απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν οι γονείς του 15χρονου παραδόθηκαν μόνοι τους στις αρχές. Ο 15χρονος γιος τους, ο Ίθαν Κράμπλεϊ, κρατείται άνευ εγγύησης και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ως ενήλικα για την διάπραξη του φονικότερου μακελειού φέτος σε αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι γονείς του Κράμπλεϊ είχαν κληθεί να εμφανιστούν σε δικαστήριο χθες το απόγευμα, αλλά σταμάτησαν να απαντούν στις κλήσεις των δικηγόρων τους, σύμφωνα με τον βοηθό σερίφη της κομητείας του Όκλαντ Μάικ Μακάμπι, οδηγώντας τις αρχές να αρχίσουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

«Η φυγή και η αγνόηση της εισαγγελίας σίγουρα θα βαρύνει τις κατηγορίες» εναντίον τους, σημείωσε σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο σερίφης της κομητείας Μάικλ Μπούτσαρντ. «Δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ρόλο που είχαν σε αυτήν την τραγωδία».

Τέσσερις ημέρες πριν από την επίθεση στο λύκειο της Όξφορντ, ο Ίθαν συνόδευσε τον πατέρα του σε ένα τοπικό οπλοπωλείο, όπου ο Τζέιμς Κράμπλεϊ αγόρασε το ημιαυτόματο όπλο, σύμφωνα με την εισαγγελία. Αργότερα, την ίδια ημέρα, ο Ίθαν ανήρτησε φωτογραφίες του όπλου σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Μόλις πήρα τη νέα ομορφιά μου σήμερα». Την επομένη η μητέρα του έγραψε ότι οι δυο τους «δοκιμάζουν το νέο χριστουγεννιάτικο δώρο του», διευκρίνισε η εισαγγελέας της κομητείας Κάρεν ΜακNτόναλντ.

Στις 21 Νοεμβρίου ένας καθηγητής του τον «έπιασε» να ψάχνει για πυρομαχικά σε έρευνα που έκανε στο κινητό του τηλέφωνο. Η μητέρα του του έγραψε αργότερα σε μήνυμα: «LOL, δεν σου έχω θυμώσει. Πρέπει να μάθεις να μην σε πιάνουν». Το πρωί πριν από το μακελειό, ένας καθηγητής βρήκε σκίτσα του Ίθαν Κράμπλεϊ στα οποία απεικονιζόταν ένα πιστόλι, μια σφαίρα και μια ματωμένη φιγούρα δίπλα στην οποία υπήρχαν οι φράσεις: «Αίμα παντού», «Η ζωή μου είναι άχρηστη» και «Οι σκέψεις δεν σταματούν - βοηθήστε με».

Υπεύθυνοι του σχολείου κάλεσαν τους γονείς του και τους έδωσαν οδηγία να πάνε τον Ίθαν σε σύμβουλο εντός 48 ωρών, υπογράμμισε η ΜακNτόναλντ. Οι γονείς έφεραν αντίρρηση» στο να πάρουν το παιδί τους στο σπίτι και δεν έψαξαν το σακίδιό του ούτε τον ρώτησαν για το όπλο, πρόσθεσε η εισαγγελέας. Όταν οι Κράμπλεϊ έφυγαν από την συνάντηση χωρίς τον γιο τους, ο Ίθαν επέστρεψε στην τάξη και αργότερα βγήκε από μια τουαλέτα με το όπλο, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους επτά ανθρώπους, σύμφωνα με τις Αρχές.

Madisyn Baldwin, 17

Hana St. Juliana, 14

Tate Myre, 16

Justin Shilling, 17 (just passed away this morning)



