Η ηθοποιός και «βασίλισσα» των social media στη Γκάνα φυλακίστηκε επειδή είχε ανεβάσει στο Instagram μία γυμνή φωτογραφία μαζί με τον γιο της, προκειμένου να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Η Ρόουζμοντ Μπράουν, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ακουαπέμ Πολού που αποκαλεί τον εαυτό της «Cardi Β της Γκάνας» ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram για τα έβδομα γενέθλια του γιου της, με εκείνη γυμνή και το γιο της με εσώρουχα. Η φωτογραφία αναστάτωσε αξιωματούχους της Γκάνα που την κατηγόρησαν για ενδοοικογενειακή βία και διασπορά άσεμνου υλικού, σύμφωνα με τη New York Post.

Η 32χρονη Μπράουν ανέβασε τη φωτογραφία στις 20 Ιουνίου του 2020 και καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση τον Απρίλιο, αλλά άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021. Η δικαστής Ρούμπι Αριέτι του ανώτατου δικαστηρίου της Γκάνα απέρριψε την έφεση και έκρινε ότι η απόφαση δεν ήταν υπερβολική.

Μετά την απόρριψη της έφεσής της, η Μπράουν έγραψε στο Instagram της: «Γιε μου σε αγαπώ και ο Θεός είναι πάντα μαζί σου να ξέρεις... Να είσαι καλό παιδί μέχρι να επιστρέψει η μαμά... Ο Θεός έχει πάντα τον έλεγχο». Η Ρόουζμοντ θα εκτίσει ποινή 90 ημερών.

Η δικαστής που την καταδίκασε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, Κριστιάνα Καν, στο σκεπτικό της απόφασης για 90 ημέρες φυλάκισης έκρινε πως μία «σκληρή» ποινή θα απέτρεπε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον. Συγκεκριμένα η Καν είπε «το δικαστήριο ενοχλήθηκε με την ανάρτηση γυμνών φωτογραφιών στα social media. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πέρα από το καρκίνωμα του βιασμού, της ασέλγειας και της βιαιοπραγίας, η ανάρτηση άσεμνου υλικού αυξάνεται».

Η υπόθεση κέρδισε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ μετά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και αντέδρασε η Cardi B, η οποία έστειλε και 30.000 δολάρια στην Ρόουζμοντ για τα δικαστικά έξοδα. Η ράπερ χαρακτήρισε στο Twitter την απόφαση ως «λιγάκι σκληρή».

«Έχω δει πολλούς Αμερικανούς να κάνουν τέτοιες φωτογραφήσεις. Αν και δεν είναι το στυλ μου,δεν πιστεύω πως ήθελε να δώσει ένα σεξουαλικό χαρακτήρα στη φωτογράφηση. Νομίζω πως η φυλάκιση είναι σκληρή. Η επιτήρηση των social media ή η κοινωνική εργασία θα ήταν πιο σωστές ως ποινές», είχε γράψει η Cardi B στο Twitter.

I seen a lot of Americans do photoshoots like that .Even tho is not my style I don’t think she was going for sexual more going the natural idea.I think jail is a bit harsh .Maybe social media probation or community service. https://t.co/ncdwvggvFK