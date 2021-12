Μεγάλη Βρετανία: Πρώτος επιβεβαιωμένος νεκρός από την μετάλλαξη Ομικρον - Το ανακοίνωσε ο Τζόνσον

Ο πρώτος ασθενής με κορονοϊό που κατέληξε από την μετάλλαξη Ομικρον επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη στη Μεγάλη Βρετανία και δη από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «τουλάχιστον» ένας ασθενής με covid-19 κατέληξε από επιπλοκές του ιού που συνδέονται με την νέα μετάλλαξη. Οπως ανακοίνωσε ο Τζόνσον, τουλάχιστον 10 ακόμη έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο με την παραλλαγή. Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κλινική εμβολιασμού κοντά στο Πάντιγκτον, στο δυτικό Λονδίνο, ο πρωθυπουργός είπε: «Δυστυχώς, ναι, Ομικρον προκαλεί νοσηλεία και δυστυχώς τουλάχιστον ένας ασθενής έχει επιβεβαιωθεί ότι πέθανε από την Ομικρον».

«Θεωρώ ότι θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος την θεωρία που θέλει τη συγκεκριμένη εκδοχή του κορονοϊού πιο ήπια και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να εμβολιαστούμε όσο πιο μαζικά μπορούμε» πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ είπε ότι η επιβεβαίωση του πρώτου ατόμου που πέθανε με την παραλλαγή Omicron «υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Η φρικτή είδηση ​​του πρώτου θανάτου από την Omicron στο Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και η καρδιά μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του θανόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάπτυξη ανοσίας είναι ζωτικής σημασίας κι απαιτούνται μέτρα δημόσιας υγείας για τη μείωση της εξάπλωσής του κορονοϊού. Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Χαβίντ αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 10 άτομα έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο με Ομικρον στην Αγγλία και «περισσότερα» στη Σκοτία.

