Μεξικό: Εκτέλεσαν τη διάσημη ηθοποιό Τάνια Μεντόσα μπροστά στο παιδί της

Τραγικό θάνατο βρήκε η Μεξικανή ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Τάνια Μεντόσα. Η 42χρονη περίμενε τον ανήλικο γιο της έξω από ένα αθλητικό κέντρο όταν δέχθηκε πυρά πέφτοντας έτσι νεκρή μπροστά τα μάτια του παιδιού της. Η εκτέλεση σημειώθηκε στο κεντρικό Μεξικό στην Κουερναβάκα όπου δρουν συμμορίες που εμπλέκονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η επίθεση εναντίον της διαπράχθηκε την Τρίτη το απόγευμα και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης έφθασε με μοτοσικλέτα και άνοιξε πυρ αμέσως εναντίον της ηθοποιού, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της.

Η Τάνια Μεντόσα, που ήταν επίσης μανεκέν, είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία δράσης «La mera mera Reina del Sur», που κυκλοφόρησε το 2005 και το σενάριό της βασιζόταν σε μυθιστόρημα του Iσπανού συγγραφέα Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε.

Το Μεξικό συνεχίζει να πλήττεται από ατελείωτο κύμα βίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 300.000 ανθρώπους, από τον Δεκέμβριο του 2006, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι αρχές αποδίδουν τους περισσότερους από τους φόνους στα καρτέλ των ναρκωτικών.

🇲🇽Actress Tania Mendoza is murdered in Cuernavaca, known for her role in the film 'La Reina del Sur', she was shot dead, the events occurred when the 40-year-old woman was waiting for her 11-year-old son to leave training club of the 'Club Felinos'. pic.twitter.com/1ixgjNnjnZ