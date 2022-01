Μπάρακ Ομπάμα: Πόζαρε με τη Μισέλ στην πιο... κουλ φωτογραφία τους - Η λεζάντα «φωτιά»

Ο Μπάρακ Ομπάμα είναι γνωστό ότι είναι από τους πιο «ανοιχτόμυαλους» πολιτικούς όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και στον πλανήτη. Ετσι, η φωτογραφία που έβγαλε με τη σύζυγό του, Μισέλ την παραμονή Πρωτοχρονιάς, δεν προκάλεσε εντύπωση. Ωστόσο, η φωτογράφηση εκτός από... κουλ, είχε παράλληλα και αστεία εκδοχή, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τη γυναίκα του να φοράνε χρυσαφί γυαλιά σε σχήμα αστεριών με την αναγραφή 2022... loading και να αγκαλιάζονται μπροστά στο φακό.

Το ζεύγος έστειλε τις ευχές του για τη νέα χρονιά έστειλε μέσω των social media και φυσικά η ανάρτηση στο Twitter έγινε αμέσως viral. Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και συγγραφέας του «Becoming», του βιβλίου που κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων, ευχήθηκε στους θαυμαστές της:

«Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022», μοιράζοντας μια από τις πιο... στιλάτες φωτογραφίες. Αλλά και η λεζάντα ήταν αυτή που ίσως εξέπληξε περισσότερο τους οπαδούς της: «Εγώ και το «κολλητάρι» μου», έγραψε. Μάλιστα, ένας χρήστης της απάντησε: «Εσύ και το κολλητάρι σου τα σπάτε ακόμα».

Happy New Year from me and my boo! 🎉🥳 Wishing you all a year filled with happiness, love, and good health. pic.twitter.com/FRR0DDZjw9