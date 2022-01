Γαλλία: «Ο σύζυγός σου είναι με γκέι άνδρα», ανέφερε ανώνυμο τηλεφώνημα στη Μπριζίτ Μακρόν

Οι αποκαλύψεις γύρω από υποτιθέμενα (τουλάχιστον μέχρι να αποδειχτούν) σκάνδαλα στη Γαλλία, δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία το προεδρικό ζεύγος. Και αν αρχικά στο στόχαστρο είχε μπει η Μπριζίτ Μακρόν που είχε χαρακτηριστεί ως «τρανσέξουαλ» από ακροδεξιά ΜΜΕ, αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Εμανουέλ Μακρόν να στοχοποιηθεί.

Διαβάστε ακόμη: ΗΠΑ: Κανονικά φέτος με βασικό παρουσιαστή τα βραβεία Οσκαρ

Για την ακρίβεια, ένα γαλλικό ντοκιμαντέρ ανέφερε πως η πρώτη κυρία της χώρας, Μπριζίτ Μακρόν έλαβε κάποτε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, στο οποίο άγνωστος της έλεγε πως ο σύζυγος της, Εμανουέλ Μακρόν ήταν μαζί με γκέι εραστή! «Ξέρω ότι ο σύζυγός σου είναι αυτή τη στιγμή με έναν άντρα», φέρεται να της είπε ο άνδρας που κατάφερε να την καλέσει παρά τους εξονυχιστικούς ελέγχους στο τηλέφωνό της.

Η Daily Mail που έκανε γνωστή την είδηση, αναφέρει πως o πολιτικός σχολιαστής, Nicolas Prisette κάνει τον ισχυρισμό αυτόν σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Η κόλαση των προεδρικών εκστρατειών» στο κανάλι BFM.

Το όργιο φημών για την προσωπική ζωή του Εμανουέλ Μακρόν και τη Μπριζίτ Μακρόν δεν λέει να σταματήσει, ενώ πρόσφατα, η σύζυγος του Γάλλου προέδρου κινήθηκε νομικά κατά ατόμων που κινούνται στον ακροδεξιό χώρο και προσπαθούν να αμαυρώσουν την εικόνα της ίδιας και του Γάλλου προέδρου, σπέρνοντας fake news για την προσωπική τους ζωή εν όψει των εκλογών της άνοιξης.

Brigitte Macron 'received anonymous phone call saying husband was with a gay lover', documentary claims https://t.co/Eiix5DyYiC