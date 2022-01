Κίνα: Στρατόπεδα καραντίνας για τον κορονοϊό - Στοιβάζουν σε κοντέινερ έγκυες, παιδιά και ηλικιωμένους

Απελπιστικές είναι οι σκηνές στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κίνα, με θλιβερές συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες που αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Μάλιστα, πολλοί αποκαλούν αυτούς τους χώρους «στρατόπεδα καραντίνας» γιατί με αυτό ακριβώς μοιάζουν: Κοντέινερ σε χώρους όπου ζουν μόνο πολίτες θετικοί στον κορονοϊό και, όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, υγειονομικοί τους επιτηρούν.

Οι Αρχές της Κίνας είναι αποφασισμένες να εξαλείψουν τον κορονοϊό, παρά τις επισημάνσεις ειδικών ότι η εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον καθιστά ανέφικτη την πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της Covid-19, ακόμη και με τα πολύ σκληρά μέτρα του κομμουνιστικού κράτους.

Ορισμένοι κάτοικοι πόλεων της Κίνας που βρίσκονται υπό καθεστώς lockdown, είπαν στο BBC ότι τους πήραν μαζί με χιλιάδες άλλους και τους μετέφεραν στα στρατόπεδα καραντίνας. Έγκυες, παιδιά και ηλικιωμένοι πιστεύεται, όπως γράφει η Daily Mail, ότι περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που εστάλησαν στα στρατόπεδα της Σιάν. Χρήστης του Twitter βιντεοσκόπησε το θέαμα των συστοιχιών από τα στενά κοντέινερ που προορίζονται για τον περιορισμό τους, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης στο στρατόπεδο. Άνθρωποι φαίνεται να στοιβάζονται σε κλειστοφοβικούς χώρους με τις ελάχιστες βασικές παροχές: Ένα κρεβάτι, ένα σκαμπό και μία μικρή τουαλέτα, ενώ προσωπικό με φόρμες προστασίας διανέμει φαγητό στους πολίτες πίσω από τις μπάρες των δωματίων τους, λες και είναι τρόφιμοι φυλακών.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps