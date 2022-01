Τουρκία: Επεισόδια και συλλήψεις σε διαδήλωση μετά από αυτοκτονία φοιτητή

Τεράστιες συμπλοκές ξέσπασαν στη διάρκεια διαδήλωσης στην πλατεία Ταξίμ, στην Κωνσταντινούπολη μετά την αυτοκτονία φοιτητή. Οργισμένες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και Τούρκων φοιτητών για την τραγική αυτοκτονία του 20χρονου φοιτητή ιατρικής, Ενές Καρά ο οποίος διέμενε σε φοιτητική εστία στην πόλη Ελαζιγ, της νοτιοανατολικής Τουρκίας.



Διαβάστε ακόμη: Συγκλονιστικές εικόνες: Εκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα - Και κύματα τσουνάμι

Ο Καρά πριν πηδήξει από το κτίριο της εστίας, περιέγραψε την φοβερή καταπίεση που δεχόταν από τους υπεύθυνους της εστίας, που ανήκαν στο μουσουλμανικό τάγμα των Νουρ, με υποχρεωτική κατήχηση, προσευχές και συνεχείς απαγορεύσεις. Ο πατέρας του άτυχου φοιτητή, που ανήκει στην αίρεση επί 25 χρόνια, είπε ότι δεν υπήρχαν παράπονα για την φοιτητική εστία και ότι εκείνοι που τον σκότωσαν ήταν οι άθεοι.

Η κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση για κάθε πληροφορία γύρω με την υπόθεση και το κυβερνών κόμμα μαζί το ακροδεξιό ΜΗΡ καταψήφισαν την πρόταση της αντιπολίτευσης να διεξαχθεί έρευνα για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών που ελέγχονται από μουσουλμανικά τάγματα.

Το βράδυ της Παρασκευής οργισμένοι φοιτητές φωνάζοντας συνθήματα συγκρούστηκαν με την αστυνομία στην πλατεία Ταξίμ και υπήρξαν βίαιες συμπλοκές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών διαδηλωτών, ενώ έγιναν και πολλές προσαγωγές.

After medical student Enes Kara committed suicide as a result of the pressures he suffered in a religious community-run housing, revolutionary organizations, mass organizations and the students came together in Taksim and were attacked by the police.+#EnesKara pic.twitter.com/ixx7YrzgTd