ΗΠΑ: Οργή προκαλεί ο Μιτς Μακόνελ μετά το διαχωρισμό Αμερικανών και Αφροαμερικανών

Παρασύρθηκε απ' ό,τι φαίνεται ο Ρεπουμπλικάνος Μιτς Μακόνελ και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media με ρατσιστικές δηλώσεις του που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των μαύρων Αμερικανών.Μετά τη νίκη των Ρεπουμπλικάνων στη γερουσία των ΗΠΑ, με την απόρριψη της εκλογικής μεταρρύθμισης που θέλησε να προωθήσει ο Τζο Μπάϊντεν, ο αιρετός από το Κεντάκι Μιτς Μακόνελ κλήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες των Δημοκρατικών για τους εκλογικούς περιορισμούς που υφίστανται μέλη μειονοτήτων σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες.

« Αυτές οι ανησυχίες είναι άτοπες αν κοιτάξουμε τα δεδομένα» δηλώνει και συνεχίζει «αφού οι Αφροαμερικανοί ψηφοφόροι φαίνεται να ψηφίζουν σε ποσοστά το ίδιο υψηλά όσο και οι Αμερικάνοι».

In case you missed it, Mitch McConnell said the quiet part out loud last night: “African-American voters are voting in just as high a percentage as Americans.”



Make sure everyone sees this.pic.twitter.com/ReOvHGJcnI