Ιρακινός δικαστής ειδικευμένος σε υποθέσεις ναρκωτικών δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου χθες Σάββατο (5/2) από αγνώστους στο νότιο Ιράκ, περιοχή την οποία λυμαίνονται ολοένα και περισσότερο διακινητές, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Ο δικαστής Αχμεντ Φάισαλ επέστρεφε στο σπίτι του με αυτοκίνητο, στην πόλη Αμάρα, πρωτεύουσα της επαρχίας Μισάν, όταν άγνωστοι του έκλεισαν τον δρόμο και άνοιξαν πυρ εναντίον του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ιατροδικαστικός επιβεβαίωσε ότι ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στο κεφάλι και στον θώρακα. Και οι δύο πηγές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 15 τραύματα από σφαίρες τουφεκιού εφόδου Καλάσνικοφ. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για τον φόνο.

The assassination of the investigative judge specialized in drug cases in Al-Amarah Court, Ahmed Faisal, in Maysan Governorate.#Iraq pic.twitter.com/Y66OJ4cauG