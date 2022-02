Ιδιαίτερα τεταμένη είναι η κατάσταση σήμερα, Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στα ρωσοουκρανικά σύνορα με αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και ουκρανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες ότι άνοιξαν πυρ κατά μήκος της γραμμής εκεχειρίας στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας συναγερμό σε μια περίοδο για την οποία δυτικές χώρες έχουν προειδοποιήσει ότι μια ρωσική εισβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως ανησυχεί βαθιά για την αναζωπύρωση της βίας στην ανατολική Ουκρανία και πως ελπίζει ότι η Δύση θα χρησιμοποιήσει την επιρροή που ασκεί στο Κίεβο για να εμποδίσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε αναφορές για μια σχεδιαζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε πως η Μόσχα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση στην ελεγχόμενη από τους αυτονομιστές αντάρτες ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς. Ο Πεσκόφ δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως, ενώ η Ρωσία έχει αρχίσει να αποσύρει μερικά από τα στρατεύματά της που ολοκλήρωσαν γυμνάσια σε περιοχές γειτονικές της Ουκρανίας, η διαδικασία της αποχώρησής τους θα απαιτήσει κάποιο χρόνο.

Στο Κίεβο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε από την πλευρά του πως η Ρωσία παραβιάζει τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που συνήφθησαν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ, έπειτα από προηγούμενες κατηγορίες του Κιέβου ότι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές βομβάρδισαν ένα χωριό. «Πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Καλούμε όλους τους εταίρους να καταδικάσουν γρήγορα αυτή τη σοβαρή παραβίαση από τη Ρωσία των συμφωνιών του Μινσκ εν μέσω μιας ήδη τεταμένης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Ukrainian Stanytsia Luhanska village was shelled with heavy weapons from the occupied territory of the Donbas. Civilian infrastructure damaged. We call on all partners to swiftly condemn this severe violation of Minsk agreements by Russia amid an already tense security situation.

Η Μόσχα, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες κοντά στην Ουκρανία, αρνείται πως σχεδιάζει να εισβάλει στη γείτονά της και δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως αποσύρει μερικά από τα στρατεύματά της. Η Δύση αμφισβητεί ότι υπήρξε κάποια σημαντική αποχώρηση δυνάμεων και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξακολουθούν να φθάνουν στην περιοχή χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δυνατό να προσδιοριστεί αν οι αναφορές για πυρά πυροβολικού κατά μήκος της γραμμής του μετώπου αποτελούν μια κλιμάκωση ή εντάσσονται στις παραβιάσεις της εκεχειρίας οι οποίες έχουν γίνει ρουτίνα στη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης που μπαίνει στον όγδοο χρόνο της.

Φωτογράφος του Reuters στην πόλη Καντιίβκα στην ανταρτοκρατούμενη περιφέρεια Λουχάνσκ της Ουκρανίας άκουσε τον ήχο πυρών πυροβολικού από την κατεύθυνση της γραμμής επαφής, αλλά δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες του επεισοδίου. Οι αυτονομιστές κατηγόρησαν τις κυβέρνητικές δυνάμεις ότι άνοιξαν πυρ εναντίον του εδάφους τους τέσσερις φορές τις τελευταίες 24 ώρες. Το Κίεβο κατηγόρησε τους αντάρτες ότι έβαλλαν με οβίδες, μερικές από τις οποίες έπληξαν ένα νηπιαγωγείο, φέρνοντας σε κατάσταση σοκ δύο αμάχους. Διπλωματική πηγή δήλωσε πως η αποστολή παρατήρησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη κατέγραψε πολλαπλά επεισόδια βομβαρδισμών κατά μήκος της γραμμής επαφής της πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Here are some more images from the kindergarten that apparently was hit today by artillery shelling. Both sides are blaming the other side. Not clear what happened. Not clear whose artillery shell. Images are from today. #Donbass #Donetsk pic.twitter.com/fP2wqw35Zr