Ολλανδία: Ομηρία σε κατάστημα της Apple στο Αμστερνταμ

Περιστατικό ομηρίας εκτυλίσσεται στο κατάστημα της Apple στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει περικυκλώσει το κτήριο, όπου ένας άνδρας, οπλισμένος με όπλο, κρατά τουλάχιστον ένα άτομο. Όπως φαίνεται από τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, αστυνομικοί σημαδεύουν με τα όπλα τους προς το κατάστημα, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις.

