Πόλεμος στην Ουκρανία: Τεράστιες ουρές στους δρόμους προς τη Δύση - Πανικός σε τράπεζες και βενζινάδικα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε στο διάγγελμά του από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι Ουκρανοί αρχίζουν σταδιακά να εγκαταλείπουν τις βάσεις τους επιλέγοντας να ταξιδέψουν προς τη Δύση. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από την πρωτεύουσα, το Κίεβο, με τη διαδρομή προς τα δυτικά να έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα, σε αντίθεση με τον δρόμο που οδηγεί προς την ανατολή και στα εδάφη που ελέγχουν οι Ρώσοι.

As Russia began its invasion of Ukraine, lines of cars moved out of the capital, Kyiv, many heading west and hoping to find safety in parts of the country closer to Poland and NATO troops.



Follow live updates. https://t.co/PAz9fDpKyG pic.twitter.com/mvwKd3n4zw