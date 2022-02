Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολα έτοιμα για τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στη Λευκορωσία

Η ώρα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία έχει φτάσει, με τους αντιπροσώπους των δύο χωρών να αναμένεται να συναντηθούν νωρίς το πρωί της Δευτέρας, στη Λευκορωσία. Μάλιστα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας που θα φιλοξενήσει τις δύο αντιπροσωπείες, έδωσε στη δημοσιότητα το τραπέζι στο οποίο θα σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα -και όπως εύχονται όλοι- και ενδεχομένως το τέλος του πολέμου.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

Η ρωσική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Πολιτισμού της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, βρίσκεται ήδη στη Λευκορωσία, ενώ καθ' οδόν είναι και Ουκρανοί. Για να φτάσουμε στη συμφωνία, χρειάστηκε η παρέμβαση του πρόεδρου της Λευκορωσίας, Λουκασένκο, ο οποίος βεβαίως από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ των Ρώσων. Ο Λουκασένκο δεσμεύτηκε ότι στο διάστημα των συνομιλιών, από την ώρα που θα ξεκινήσουν οι αντιπροσωπείες μέχρι που θα επιστρέψουν, ο δικός του στρατός δεν θα συμμετέχει στις εχθροπραξίες, ενώ τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι επιβεβαίωσαν πως οι όποιες συνομιλίες θα γίνουν ανεξάρτητα με τον πόλεμο που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.

The #Ukrainian delegation is on the territory of #Belarus, on its way to the negotiating venue.