Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε ασφυκτικό κλοιό το Azovstal, «βγάλτε μας από εδώ» λένε οι Ουκρανοί

Ο ρωσικός κλιός γύρω από το συγκρότημα της σιδηρουργίας Azovstal στη Μαριούπολη ολοένα και σφίγγει, καθώς αποτελεί και το μοναδικό κομμάτι της πόλης που παραμένει στα χέρια των Ουκρανών. Οι Ρώσοι έχουν υποσχεθεί πως θα ανοίξει και σήμερα ανυθρωπιστικός διάδρομος ώστε να αποχωρήσουν οι άμαχοι και να παραδώσουν τα όπλα οι μαχητές, ωστόσο όταν αυτό το τελεσίγραφο λήξει, τότε θα επιτεθούν στο τεράστιο εργοστάσιο όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες στρατιώτες και -κατά δήλωσή τους- και άμαχοι.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς», ανέφερε ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος σ Αζοφστάλ. «Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας». Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα ο ρωσικός στρατός έχει «το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης».

Ο ίδιο έκανε αναφορά και για αμάχους στο σημείο: «Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο –το εργοστάσιο Αζοφστάλ–, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου», συνεχίζει. Ωστόσο δεν παρελειψε, με το μήνυμα του που «βγήκε» στα social media.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει «πολύ σοβαρή», «δύσκολη όσο μπορεί να είναι», κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων. Από την πλευρά του, ο ρώσος υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ ανέφερε ότι κανένας δεν χρησιμοποίησε τον ανθρωπιστικό διάδρομο που άνοιξε χθες και πρόσθεσε πως θα ανοίξει εκ νέου σήμερα το απόγευμα.

Στα χέρια των Ρώσων η Κρεμίνα

Εξάλλου, σύμφωνα με τους αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ η πόλη Κρεμίνα έπεσε ολοκληρωτικά στα χέρια τους και ελέγχεται από φιλορώσους. Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου. Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.

Ξανά σε επικοινωνία με το Τσερνόμπιλ

Οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) χθες Τρίτη πως αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στο μισοκατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ και του ουκρανικού ρυθμιστικού φορέα της ατομικής ενέργειας, γνωστοποίησε ο θεσμός του ΟΗΕ.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ καλή είδηση», προσθέτοντας πως θα ηγηθεί ομάδας ειδικών του οργανισμού που θα επισκεφθεί το εργοστάσιο εντός του μήνα για να αποτιμήσει επιτόπου την κατάσταση. Ο ρωσικός στρατός κυρίευσε την εγκατάσταση σχεδόν αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, πάντως οι δυνάμεις του αποχώρησαν την 31η Μαρτίου, θύμισε ο ΔΟΑΕ.