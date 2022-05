Ιταλία: Βρήκαν 654 κιλά κοκαΐνη σε πλοίο με μπανάνες που θα έφτανε στη Θεσσαλονίκη

Maxi operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro. ADM e @GDF sequestrano oltre 650 kg di cocaina per un valore di oltre 200 milioni di euro. La droga era nascosta in container carico di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador e diretto a Salonicco.#ADMgov pic.twitter.com/LhCghs5N6z