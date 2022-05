Οι πρώτες εικόνες από τη μεγαλειώδη σκηνή για τη συναυλία στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο για τη βασίλισσα Ελισάβετ

Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκαν σήμερα (7/5) εικόνες της θεαματικής σκηνής 360 μοιρών που θα φιλοξενήσει δεκάδες αστέρια της ποπ στη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με την Daily Mail η σκηνή θα περιβάλλει το Μνημείο της βασίλισσας Βικτώριας μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου 22.000 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη της βασιλικής οικογένειας, θα συγκεντρωθούν για να παρακολουθήσουν το Platinum Party του BBC στο Παλάτι το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουνίου για να τιμήσουν τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Οι εντυπωσιακές εικόνες του BBC δείχνουν ότι η δομή της σκηνής απλώνεται σε ένα κύκλο γύρω από το ιστορικό μνημείο ενώ στο παλάτι - που αποτελεί μέρος του σκηνικού - θα προβάλλονται εικόνες της βασίλισσας και φώτα να ακτινοβολούν στον νυχτερινό ουρανό. Εκτός από τα δημόσια events λόγος γίνεται και για ένα φαντασμαγορικό πάρτι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστέρων της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Το πρόγραμμα των εορτασμών

Επίσης οι εορταστικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν από την εμφάνιση της ομάδας Red Arrows (είναι ένα ακροβατικό αεροπορικό σμήνος της Βασιλικής Βρετανικής αεροπορίας - RAF που δημιουργήθηκε το 1964) μέχρι την συναυλία στο Παλάτι με τον Sir Elton John και πολλούς άλλους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, εκτός του Elton John στο φαντασμαγορικό πάρτι που θα μεταδοθεί ζωντανά από το BBC θα συμμετάσχουν ακόμα οι: Ed Sheeran, Stevie Wonder. Ακόμα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα άλλα ονόματα.



The National Lottery's Big Jubilee Street Party

Ημερομηνία: 12 Μαΐου

Ώρα: 6 μ.μ

Τοποθεσία: AO Arena, Μάντσεστερ

Η εκδήλωση, με οικοδεσπότες τους Jason Manford και Fleur East, θα περιλαμβάνει παραστάσεις από τους Kaiser Chiefs, Tom Grennan, Steps και Ella Henderson. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί αλλά το ITV και το ITV Hub θα μεταδώσουν μια ειδική εκπομπή σε μια ημερομηνία που θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Superbloom

Ημερομηνία: 1 Ιουνίου έως 18 Σεπτεμβρίου

Τοποθεσία: Πύργος του Λονδίνου

Στο Superbloom στον Πύργο του Λονδίνου θα υπάρχουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθη που θα δημιουργήσουν ένα «θεαματικό, πολύχρωμο, ζωντανό πεδίο λουλουδιών που θα γεμίσει την τάφρο του Πύργου».

Σχεδιασμένο για να προσελκύει επικονιαστές, το «Superbloom» στοχεύει να «δημιουργήσει μια εντυπωσιακή φυσική ομορφιά» στον αστικό χώρο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γλιστρήσουν στην τάφρο πάνω σε ένα χαλάκι, ενώ μια ηχητική εγκατάσταση και γλυπτά θα αποτελούν επίσης μέρος του αξιοθέατου.

Εισιτήρια: Από 12 λίρες.

Jubilee Joust at Hampton Court Palace

Ημερομηνία: 1 Ιουνίου - 5 Ιουνίου

Ώρες: 11:00, 13:30 και 16:00

Τοποθεσία: Παλάτι Hampton Court

Ένα ειδικό τουρνουά φιλικό για ολόκληρη την οικογένεια θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα πέντε ημερών. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους ιππότες να διαγωνίζονται για να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Εισιτήρια: Δωρεάν για τα μέλη, από 26,10 λίρες.

Queen's Platinum Jubilee Concert

Τοποθεσία: Symphony Hall, Μπέρμιγχαμ

Ημερομηνία: 2 Ιουνίου

Ώρα: 7.30 μ.μ.

Μια ειδική συναυλία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Synphony Hall του Μπέρμιγχαμ για τον εορτασμό του Ιωβηλαίου της βασίλισσας που θα περιλαμβάνει μια επιλογή έργων από όλη τη βασιλεία της. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνουν μουσική από τη στέψη, έργα αφιερωμένα στη βασίλισσα και την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, μουσική από όλη την Κοινοπολιτεία.

Εισιτήρια: 13-55 λίρες.

Ride a purple steam train

Ημερομηνία: 2 Ιουνίου - 5 Ιουνίου

Τοποθεσία: Taw Valley

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ροκ συγκροτήματα θα παίξουν κλασικές επιτυχίες από την δεκαετία του 1950.

Εισιτήρια: Από 32,40 λίρες.

St Paul’s Cathedral Service of Thanksgiving

Ημερομηνία: 3 Ιουνίου

Τοποθεσία: Καθεδρικός του Αγίου Παύλου, Λονδίνο

Η λειτουργία των ευχαριστιών θα πραγματοποιηθεί στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου για τον εορτασμό της 70χρονης βασιλείας της βασίλισσας. Λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες προς το παρόν, αλλά η λειτουργία δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Jubilee Concert at Windsor Castle

Ημερομηνία: 3 Ιουνίου

Τοποθεσία: Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, Κάστρο Ουίνδσορ

Μουσική εκδήλωση στο φημισμένο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου του Ουίνδσορ. Η συναυλία θα περιλαμβάνει «ειδικές παραστάσεις» από τον Petroc Trelawney του BBC Radio Three.

Εισιτήρια: Τα εισιτήρια και περισσότερες λεπτομέρειες για τη Συναυλία θα είναι διαθέσιμα το επόμενο διάστημα.

Platinum Party at the Palace

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου

Τοποθεσία: Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Μια ξεχωριστή συναυλία θα πραγματοποιηθεί μπροστά στη βασίλισσα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η MailOnline ανέφερε ότι ο Sir Elton John, ο Ed Sheeran και ο Stevie Wonder θα συμμετάσχουν στην συναυλία η οποία θα είναι η «μεγαλύτερη γιορτή» της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το BBC One και το BBC iPlayer.

Epsom Derby

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου

Τοποθεσία: Ιππόδρομος Epsom Downs

Ώρα: 16.30

Πριν από το τεράστιο Platinum Party στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η βασίλισσα θα παρακολουθήσει της ιπποδρομίες Epsom Derby. Το event είναι ένα από τους πιο σημαντικούς αγώνες της χρονιάς και διεξάγεται από το 1780.

Η Αυτού Μεγαλειότητα, φανατικός θαυμαστής των ιπποδρομιών, έχει χάσει μόνο τέσσερις φορές το Ντέρμπι τα τελευταία 75 χρόνια.

Εισιτήρια: Από 30 λίρες.

Queen’s Platinum Jubilee ‘Proms in the Park’ concert

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου

Ώρα: 1μ.μ.

Τοποθεσία: Wherstead Park, Ipswich

Στη συναυλία «Best of British» Proms θα συμμετέχει η Christina Johnson και ένα σύνολο ζωντανής μουσικής. Θα ακουστούν κλασικά τραγούδια όπως τα; Land of Hope and Glory, Abide with Me, Nimrod, God Save the Queen, Jerusalem, You’ll Never Walk Alone μαζί με επιτυχίες από το West End.

Εισιτήρια: Από 5 λίρες.

Jubilee Picnic in the Park

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου

Ώρα: Όλη την ημέρα

Τοποθεσία: The Long Walk, Windsor

Το εμβληματικό Long Walk του Windsor θα φιλοξενήσει μια τεράστια εκδήλωση για πικνίκ με «ατμόσφαιρα καρναβαλιού» με «αυτοκίνητα, μουσική και αθλήματα από όλες τις δεκαετίες της βασιλείας της Αυτής Μεγαλειότητας».

Το Platinum Party στο Palace θα προβληθεί επίσης σε γιγαντοοθόνες για να το απολαύσουν όλοι με το φαγητό τους.

Είσοδος ελεύθερη.

Picnic in the Park afternoon tea at Sandringham

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου και 5 Ιουνίου

Ώρα: 12μμ-5μμ

Τοποθεσία: Sandringham Estate, Norfolk

Οι επισκέπτες στο πάρκο του Sandringham θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το απογευματινό τους τσάι στο Parkland του κτήματος.

Εισιτήρια: Από 35 λίρες.

Windsor Big Lunch

Ημερομηνία: 5 Ιουνίου

Ώρα: Όλη την ημέρα

Τοποθεσία: The Long Walk, Windsor

Την επομένη της εκδήλωσης Picnic in the Park στο Windsor θα φιλοξενηθεί το ετήσιο Big Lunch. Φίλοι και οικογένειες θα μπορούν αν απολαύσουν το πικνίκ τους ενώ σε γιγαντοοθόνες θα μπορούν να παρακολουθούν τον «Πλατινένιο Διαγωνισμό».

Εισιτήρια: Επί του παρόντος έχουν τεθεί σε εφαρμογή ρυθμίσεις για δωρεάν κράτηση.

Platinum Jubilee Pageant

Ημερομηνία: 5 Ιουνίου

Τοποθεσία: Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Ο Διαγωνισμός θα συνδυάσει τις τέχνες του δρόμου, το θέατρο, τη μουσική, το τσίρκο, το καρναβάλι και τα κοστούμια για να γιορτάσει την «αγάπη της βασίλισσας για τον κόσμο και την αφοσίωση στην Κοινοπολιτεία».

Θα πραγματοποιηθεί πομπή κατά μήκος του The Mall, μιμούμενος ένα κινούμενο ποτάμι, ενώ θα παρουσιαστούν vintage αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Η εκδήλωση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, το πρώτο από τα οποία θα περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 στρατιωτικούς.

Ανοιχτό για το κοινό, δεν απαιτείται κράτηση.

Bodmin to Penzance classic car run

Ημερομηνία: 5 Ιουνίου

Τοποθεσία: Bodmin

Εβδομήντα αυτοκίνητα ηλικίας 70 ετών θα ταξιδέψουν 70 μίλια μέσω της Κορνουάλης από το Bodmin στο Penzance για να τιμήσουν το Πλατινένιο Ιωβηλαίο. Διοργανωμένο από τον Rotary Club of Bodmin, το παλαιότερο όχημα της εκδήλωσης θα είναι μια MG TD του 1952.

Εισιτήρια: Είσοδος 25 λίρες.

Portsmouth Platinum Jubilee 70k Ultra Challenge

Ημερομηνία: 5 Ιουνίου

Ώρα: 8.40π.μ. - 5μ.μ.

Τοποθεσία: Ferry Road, Portsmouth

Ένα δρώμενο που θα δώσει στους συμμετέχοντες την επιλογή μεταξύ του τρεξίματος των 70 χλμ ή της κατανομής της απόστασης με καγιάκ, τρέξιμο και ποδήλατο. Θα απονεμηθούν μετάλλια σε όλους όσοι ολοκληρώσουν τη διοργάνωση, ενώ υπάρχει η επιλογή να τρέξουν μικρότερη απόσταση εάν το επιθυμούν.

Ανοιχτό για το κοινό.

RAF Cosford Airshow

Ημερομηνία: 12 Ιουνίου

Ώρα: Οι πύλες ανοίγουν στις 8 π.μ.

Τοποθεσία: RAF Cosford, Shropshire

Το RAF Cosford Airshow θα αφηγηθεί την 70χρονη ιστορία της βρετανικής αεροπορίας μέσω οθονών. Ο Πρόεδρος του Air Show, Wing Commander Kenny Wickens, δήλωσε νωρίτερα φέτος: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιστροφή του RAF Cosford Air Show μετά από δύο δύσκολα χρόνια. Έχει γίνει πολύ δουλειά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε μια ασφαλή και ευχάριστη παράσταση για όλους τους επισκέπτες μας και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε όλους πίσω στη RAF Cosford για μια ημέρα γιορτής και ψυχαγωγίας».

Εισιτήρια: Ενήλικες από 34 λίρες, κάτω των 16 ετών δωρεάν.

Red Hot Chilli Peppers at the Platinum Jubilee Youth Spectacular

Ημερομηνία: 18 και 19 Ιουνίου

Τοποθεσία: St Ninians, Φάιφ, Σκωτία

Ο παρουσιαστής Stephen Mulhern θα φιλοξενήσει μια εκδήλωση στη νεόδμητη αρένα που θα περιλαμβάνει έκθεση μοτοσικλετών. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με μια συναυλία των Red Hot Chilli Peppers.

Εισιτήρια: Ανοιχτό για το κοινό, αλλά απαιτείται κράτηση εκ των προτέρων.