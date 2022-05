Ευλογιά των πιθήκων: Πόσο πρέπει να ανησυχούμε για την ασθένεια που εξαπλώνεται στην Ευρώπη – Τι λένε οι ειδικοί

Και πάνω στη στιγμή που σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης έχει πάρει μια βαθιά ανάσα από την πανδημία του κορονοϊού και (με αφορμή και το καλοκαίρι) προσπαθεί να αφήσει πίσω του όλα τα άσχημα, μια «νέα» ασθένεια έρχεται να απλώσει βαριά τη σκιά της. Είναι η ευλογιά των πιθήκων!

Οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο (και φυσικά και στην Ελλάδα) παρακολουθούν την πορεία της ασθένειας και η αλήθεια είναι πως έχουν θορυβηθεί από το γεγονός πως για πρώτη φορά, η ασθένεια φαίνεται να εξαπλώνεται σε άτομα που δεν ταξίδεψαν στην Αφρική. Τονίζουν, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός αφού η μεταδοτικότητα της συγκεκριμένης ασθένειας είναι μικρή και σχεδόν προϋποθέτει άμεση επαφή, όπως η σεξουαλική, για παράδειγμα αλλά όχι μόνο αυτή. Μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και από τα ρούχα ή το ποτήρι ενός μολυσμένου ατόμου. Ο ιός μπορεί να εισέλθει στο σώμα μέσω του δέρματος, της αναπνευστικής οδού ή μέσω των ματιών, της μύτης ή του στόματος.

Τι είναι η «ευλογιά των πιθήκων»;

Η ευλογιά των πιθήκων είναι ένας ιός που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προέρχεται από άγρια ​​ζώα όπως τα τρωκτικά και τα πρωτεύοντα θηλαστικά και περιστασιακά μεταδίδεται στους ανθρώπους. Τα περισσότερα ανθρώπινα κρούσματα ήταν στην κεντρική και δυτική Αφρική, όπου η ασθένεια είναι πλέον ενδημική.

Η ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά από επιστήμονες το 1958, όταν υπήρξαν δύο κρούσματα μιας ασθένειας «όπως της ευλογιάς» σε πιθήκους εργαστηρίου - επομένως το όνομα που δόθηκε ήταν «ευλογιά των πιθήκων». Η πρώτη γνωστή μόλυνση ανθρώπου που έγινε γνωστή ήταν το 1970, σε ένα 9χρονο αγόρι σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Κονγκό. Η ευλογιά των πιθήκων ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών με την ευλογιά αλλά προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα.

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν μόνο πυρετό, πόνους στο σώμα, ρίγη και κόπωση. Τα άτομα με πιο σοβαρή ασθένεια μπορεί να εμφανίσουν εξανθήματα στο πρόσωπο και τα χέρια που μπορεί να εξαπλωθούν σε άλλα μέρη του σώματος. Η περίοδος επώασης είναι από περίπου πέντε ημέρες έως τρεις εβδομάδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτούν. Τα άτομα που θα νοσήσουν είναι πιθανό να λάβουν ένα από τα πολλά εμβόλια που υπάρχουν κατά της ευλογιάς και τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά κατά της ευλογιάς των πιθήκων.Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη της ευλογιάς είναι έως και 85% αποτελεσματικά κατά της ευλογιάς των πιθήκων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Δεν πρόκειται να προκαλέσει μια επιδημία σαν εκείνη της COVID», σημείωσε ο Τζίμι Γουίτγουορθ, καθηγητής Διεθνούς Δημόσιας Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Αλλά είναι ένα σοβαρό ξέσπασμα μιας σοβαρής ασθένειας και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη», είπε ο καθηγητής.

Ο ΕΟΔΥ έθεσε σε επιφυλακή τα ελληνικά νοσοκομεία

Σε ετοιμότητα είναι και οι ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της ευλογιάς των πιθήκων αν εμφανιστούν και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΕΟΔΥ, μετά και το πρώτο κρούσμα στη γειτονική Ιταλία, έστειλε εγκύκλιο με οδηγίες στα νοσοκομεία της χώρας. Σε επαγρύπνηση κάλεσε και ο καθηγητής επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευλογιά των πιθήκων, σημειώνοντας πως υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία που χρήζουν προσοχής. Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού, ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς. Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».