Μέγκαν Μαρκλ: Πίστευε ότι θα γινόταν η «Μπιγιονσέ του Ηνωμένου Βασιλείου» - Ηθελε να πληρώνεται για κάθε της βήμα

Οταν η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι πίστευε ότι θα ήταν σαν την «Μπιγιονσέ του Ηνωμένου Βασιλείου» όμως διαπίστωσε πως... μισούσε τους αυστηρούς κανόνες της βασιλικής ζωής και παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της ως δούκισσα του Σάσεξ. Στα «εκρηκτικά» αποσπάσματα του έργου με τίτλο «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» (Αυλικοί: Η κρυφή δύναμη πίσω από το στέμμα) του Βαλεντίν Λόου που κυκλοφόρησαν από τους Times, η Μαρκλ σκιαγραφείται ως ένα άτομο που απογοητεύτηκε εξαιτίας των αυστηρών πρωτόκολλων και των κανόνων ενώ ένιωθε ολοένα και περισσότερο «στη γωνιά και παρεξηγημένη» από την «οικογένεια».

Το βιβλίο περιέχει επίσης ισχυρισμούς ότι η βασίλισσα Ελισάβετ αναγκάστηκε να «πατήσει πόδι» με φόντο το Megxit και είπε στους Σάσεξ να αποφασίσουν αν θα είναι «μέσα ή έξω», στη σύνοδο κορυφής του Σάντριγχαμ όπου η βασιλική οικογένεια αποφάσιζε για το μέλλον του Χάρι και της Μέγκαν. Ο συγγραφέας είπε ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συναντήθηκαν στη λεγόμενη «σύσκεψη κορυφής του Σάντρινγκχαμ» πέντε ημέρες αφότου ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για το Megxit στις 8 Ιανουαρίου του 2020. Τις ημέρες που ακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στο Κλάρενς, το τότε σπίτι του πρίγκιπα Καρόλου, συμπεριλαμβανομένων γραμματέων από τα τέσσερα νοικοκυριά, προτού οι συζητήσεις μεταφερθούν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ζητούσαν έναν μήνα... διακοπές;

Ο Σάιμον Κέις, ο ιδιωτικός γραμματέας του πρίγκιπα Ουίλιαμ, συμμετείχε επίσης, «μιλώντας και στις δύο πλευρές». Αυτά περιελάμβαναν πέντε πιθανά σενάρια, όπως «να δίνουν στον δούκα και τη δούκισσα ένα μήνα κάθε χρόνο» για τις δικές τους δραστηριότητες ή να αναλαμβάνουν μόνο έναν μικρό αριθμό υποχρεώσεων και να ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους κάνοντας άλλα πράγματα. Ως μέρος αυτών των επιλογών, θα ίσχυαν γενικοί κανόνες σχετικά με τη μη λήψη αποφάσεων για οικονομικό ή υλικό κέρδος. Ένας πρώην μέλος του παλατιού είπε: «Νομίζω ότι η Mέγκαν πίστευε ότι θα γινόταν η Μπιγιονσέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας θα της έδινε τα εύσημα. Ενώ αυτό που ανακάλυψε ήταν ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί κανόνες που ήταν τόσο γελοίοι που δεν μπορούσε καν να κάνει τα πράγματα που μπορούσε να κάνει ως ιδιώτης, κάτι που ήταν δύσκολο».

Άλλη πηγή είπε ότι η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα μπορούσε να χωρέσει στο μοντέλο μίας «πριγκίπισσας πλήρους απασχόλησης» και το παλάτι δεν μπορούσε να δεχτεί «αυτό που ήθελε να είναι». Ο Λόου γράφει ότι ήταν η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ που ένιωθε ότι εάν το ζευγάρι δεν ήταν διατεθειμένο να ακολουθήσει τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, «δεν θα τους επιτρεπόταν να εκτελούν επίσημα καθήκοντα». Αυτό σήμαινε ότι ο συμβιβασμός αποσύρθηκε από το τραπέζι από τη βασίλισσα Ελισάβετ, είπε ο συγγραφέας. Υποστήριξε επίσης ότι το ζευγάρι αισθάνθηκε «στη γωνία και παρεξηγημένο» από το παλάτι λόγω της «αρχικής ακαμψίας» γύρω από το αίτημά τους. Ο πρίγκιπας Χάρι έστειλε αρχικά ένα email στον πατέρα του, τότε πρίγκιπα Κάρολο, σχετικά με τις ανησυχίες και την επιθυμία τους να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, αλλά του είπαν ότι απαιτούσε μια «σωστή οικογενειακή συνομιλία» που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2020. Αυτή η απάντηση ενόχλησε το ζευγάρι, σύμφωνα με το βιβλίο και ο πρίγκιπας Χάρι αποφάσισε να κανονίσει μία ιδιωτική συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Ομως και η συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ ακυρώθηκε και ο πρίγκιπας Χάρι ενημερώθηκε ότι δεν θα ήταν πλέον διαθέσιμη επειδή είχε μπερδευτεί το πρόγραμμά της.

Οι αυλικοί είδαν τη συνάντηση ως ευκαιρία για τον πρίγκιπα Χάρι να κερδίσει πρώτα την υποστήριξη της βασίλισσας Ελισάβετ, προτού ξεκινήσουν ευρύτερες συνομιλίες με τη βασιλική οικογένεια. «Υπήρχε ο κίνδυνος μια ιδιωτική συνομιλία να ερμηνευθεί πολύ διαφορετικά από δύο άτομα», είπε μια πηγή στον συγγραφέα του βιβλίου.

Μέγκαν Μαρκλ: Hθελε να την πληρώνουν σε κάθε της βήμα

Ο πρίγκιπας Χάρι σκέφτηκε τότε να πάει απροειδοποίητα στο Σάντρινγκχαμ για να μιλήσει στη γιαγιά του, αλλά αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει. Την ίδια στιγμή βοηθοί του παλατιού ισχυρίστηκαν ότι η Μέγκαν γκρίνιαζε επειδή δεν πληρωνόταν για τις βασιλικές περιοδείες, συμφώνησε για τη συνέντευξη με την Οπρα έξι μήνες πριν από το Megxit και μείωνε το προσωπικό με κλάματα, εκφοβισμό και οργή. Το νέο βιβλίο ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της βασιλικής περιοδείας στην Αυστραλία τον Οκτώβριο του 2018, η Μέγκαν δεν κατάλαβε γιατί έπρεπε να σφίξει τα χέρια των ανθρώπων ή να κάνει περιπάτους. Το προσωπικό φέρεται να την άκουσε να λέει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό».

Στους The Times, ο Λόου περιγράφει επίσης τη στάση της δούκισσας του Σάσεξ προς το προσωπικό της, περιγράφοντας μια συνάντηση στην οποία η Μέγκαν φέρεται να επικρίνει μια νεαρή γυναίκα μπροστά σε συναδέλφους της για ένα σχέδιο που είχε παρουσιάσει. Αφού η γυναίκα της είπε ότι θα ήταν δύσκολο να εκτελέσει ένα νέο σχέδιο, η Μέγκαν είπε: «Μην ανησυχείς. Αν υπήρχε κυριολεκτικά κανένας άλλος που θα μπορούσα να ζητήσω να το κάνει αυτό, θα τον ρωτούσα αντί για σένα». Η Μέγκαν λέγεται ότι επέπληττε επανειλημμένα το προσωπικό, κάτι που οι δικηγόροι της αρνήθηκαν κατηγορηματικά πέρυσι. Πηγές του παλατιού ισχυρίστηκαν επίσης ότι στο ζευγάρι αποστέλλονταν συνεχώς δώρα από εταιρείες μόδας, αρωμάτων και κοσμημάτων όταν ζούσαν στο παλάτι του Κένσινγκτον. Αρνούνταν ωστόσο τα είδη πολυτελείας, τηρώντας το πρωτόκολλο ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν δέχονται εμπορικά δώρα, κάτι που υποστηρίζεται ότι οδήγησε σε συγκρούσεις με τη Μέγκαν Μαρκλ.