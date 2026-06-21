Αγία Μαρίνα, Σουβάλα και άλλες 6 πανέμορφες παραλίες στην Αίγινα που πρέπει να επισκεφτείτε

Σε απόσταση μόλις μίας ώρας από τον Πειραιά, η Αίγινα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των Αθηναίων για σύντομες, αλλά και πολυήμερες αποδράσεις.
Είναι το ιδανικό νησί για βόλτα, μπάνιο και φαγητό, ακόμα και για μονοήμερη εκδρομή. Η Αίγινα συνδυάζει όμορφες παραλίες, αξιοθέατα, εξαιρετικό φαγητό, τοπικά προϊόντα που ξεχωρίζουν και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα.
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