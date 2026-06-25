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Ακίνητα: Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ φέρνει το ΜΙΔΑ σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές -«Μπλόκο» σε επιδόματα, ενισχύσεις

Το νέο πλαίσιο του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οποίο αφορά περισσότερους από 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες

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ακίνητα σπίτια
Ακίνητα | Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης
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Πρόστιμα που φτάνουν έως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους φορολογούμενους που δεν θα δηλώσουν εγκαίρως τη μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο τίθεται σε λειτουργία στις αρχές Ιουλίου.

Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περισσότερους από 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες, συνοδεύεται με υποχρεώσεις και κυρώσεις ενώ δημιουργείται μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για κάθε ακίνητο και τη χρήση του.

Τα τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται στην τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η οποία παράλληλα ανοίγει τον δρόμο και για τον νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος θα προσδιορίζεται και με βάση τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου όπου αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια των ακινήτων.

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