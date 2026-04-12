Ανάσταση: Σε ατμόσφαιρα κατάνυξης το «Χριστός Ανέστη» σε όλη τη χώρα

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σε όλη τη χώρα η Ακολουθία της Αναστάσεως, χθες το Μεγάλο Σάββατο, στις 11 Απριλίου.
Λίγο μετά τις 19:30 το Άγιο Φως κατέφθασε στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και μοιράστηκε σε 18 προορισμούς της επικράτειας.
Με αφορμή το Πάσχα 2026, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι αισθάνονται έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω πολέμων, συγκρούσεων και απειλών.
«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται συχνά σιωπηλή κραυγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη… Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, ο άνθρωπος αναζητεί πάλι σημεία προσανατολισμού· αναζητεί κάτι σταθερό, κάτι αληθινό, κάτι που να δίδει νόημα και ελπίδα. Και εκεί ακριβώς επανέρχονται τα σύμβολα, όχι ως απλά σχήματα ή ιστορικά κατάλοιπα, αλλά ως ζωντανές μαρτυρίες νοήματος και ζωής», επισημαίνει στο μήνυμά του.
«Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό»,, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.
«Ανάσταση σημαίνει νίκη της Αγάπης, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς», επισημαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
