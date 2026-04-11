Αναστάτωση στη Χίο: Οχιά δάγκωσε 13χρονο αγόρι - Σε σταθερή κατάσταση ο ανήλικος

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραθαλάσσιο χωριό στη Χίο, όταν ένα αγόρι 13 ετών δαγκώθηκε από δηλητηριώδη οχιά, αφού διατάραξε τη χειμερία νάρκη του ζώου.
Όπως μεταφέρει το Alpha, το παιδί φέρεται να σήκωσε μία πέτρα κάτω από την οποία διαχείμαζε το επικίνδυνο φίδι, το οποίο εκείνη τη στιγμή του κατάφερε δάγκωμα.
Ευτυχώς μαζί με το παιδί εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι αμέσως το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Χίου, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός για να αποτραπούν τα συμπτώματα τυχόν δηλητηριασμού, με το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.
- Το μακελειό της Ανάστασης: Το «συμβόλαιο θανάτου» που μετέτρεψε μια αθώα σε «πατροκτόνο»
- Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και αστάθεια - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης: Στο πένθος ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο
- «Ήταν πλήγμα για εμένα, βασιζόμουν σε αυτά τα λεφτά»: Πώς επιχειρήσεις ζητούν παράνομα πίσω το δώρο Πάσχα
