Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Φυλάκιση έως 20 μήνες για τις διαρροές email - Οι ποινές των άλλων εμπλεκόμενων

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε φυλάκιση έως 20 μήνες με αναστολή για τις διαρροές email των απόδημων Ελλήνων, των οποίων τις διευθύνσεις είχε χρησιμοποιήσει την περίοδο των ευρωεκλογών.

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων, σε ποινή φυλάκισης από 8 μήνες έως 20 μήνες καταδικάστηκαν κατά συγχώνευση οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η κ. Ασημακοπούλου, στη δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Με απαρτία των κατηγορουμένων στη δικαστική αίθουσα, κατά την ετυμηγορία του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών καθώς κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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Κηρύχθηκε ακόμα ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1) με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Ακόμα, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών αφού κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούφης της πρόεδρου για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Επίσης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομηλάς κηρύχθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο πρώτος κηρύχθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) και ο δεύτερος ομόφωνα ένοχος. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και ο Μένιος Κορομηλάς σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη για όλους τους καταδικασθέντες επί τριετία.