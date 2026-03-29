Απίστευτο περιστατικό στη Λάρισα: Άνδρας απείλησε με ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου

Άνδρας φέρεται να απείλησε με ψαροντούφεκο οδηγό αστικού λεωφορείου σε δρόμο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τον Alpha, αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο οδηγός του λεωφορείου ζήτησε από τον 78χρονο άνδρα να μετακινήσει το όχημά του που εμπόδιζε τη διέλευση. Ο ηλικιωμένος επιχειρούσε να εισέλθει στο γκαράζ του σπιτιού του, ωστόσο άλλο όχημα εμπόδιζε τη διέλευση και εκνευρισμένος στράφηκε εναντίον του οδηγού του αστικού λεωφορείου.

«"Φύγε σε παρακαλώ, κάνε στην άκρη, τι είναι αυτά που λες;". "Δεν φέυγω", λέει, "τώρα θα δεις" και ανοίγει ξαφνικά το πορτ μπαγκάζ και βγάζει ένα ψαροντούφεκο οπλισμένο προς τα εμένα, τετ-α-τετ. "Από εμένα θα τη βρεις, λέει και εκεί έμεινα», αφηγείται ο οδηγός του λεωφορείου.

«Οι επιβάτες φώναζαν "τι είναι αυτά που κάνεις". Πρώτη φορά στη ζωή μου τέτοιο πράγμα και μακάρι πιστεύω να είναι η τελευταία», αναφέρει.

Ο 78χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και αφέθηκε ελεύθερος.