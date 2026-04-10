Aποκαλύψεις στον Πύργο: Τι ισχυρίστηκε η μητέρα για τη κακοποίηση του βρέφους

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την κακοποίηση του βρέφους στον Πύργο. Οι 40 πληγές, η ομολογία και η προφυλάκιση.

Καραμανδάνειο
Καραμανδάνειο
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος και η μητέρα του 10 μηνών βρέφους στον Πύργο, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση φέρνει στην επιφάνεια τις στιγμές φρίκης που βίωνε το παιδί πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα μέσα Μαρτίου μετά από καταγγελία, ωστόσο εκτιμάται ότι το μαρτύριο του βρέφους είχε ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πάνω από 40 τραύματα στο κορμάκι του μικρού κοριτσιού, καταγράφοντας κατάγματα στα πόδια, δαγκωματιές, πολλαπλές δερματικές βλάβες και εγκαύματα.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ο 18χρονος σύντροφος, ομολόγησε τον βασανισμό του παιδιού. Παραδέχτηκε ότι, όταν ήταν μεθυσμένος και το βρέφος έκλαιγε, το δάγκωνε με δύναμη και το έκαιγε με τσιγάρα.

Η μητέρα, ισχυρίστηκε στην Εισαγγελέα πως η αιτία που δεν παρενέβη ποτέ για να γλιτώσει το παιδί της από τα χέρια του κακοποιητή του, ήταν ο φόβος που ένιωθε για τον 18χρονο συγκατηγορούμενό της.

Στους δύο προσωρινά κρατούμενους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Εν τω μεταξύ, το 10 μηνών κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

