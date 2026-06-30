Βάρη: Αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια αυτοκινήτου για να σώσουν σκύλο - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Δύσκολες ώρες έζησε ένας σκύλος που ο κηδεμόνας του τον είχε αφήσει στο αυτοκίνητο. Άμεση ήταν η επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας το μεσημέρι της Δευτέρας (29/06) στη Βάρη, έπειτα από καταγγελία πολίτη για τον σκύλο που είχε παραμείνει εγκλωβισμένος μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο για ώρες, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά το μεσημέρι πολίτης επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Μυκόνου ένας σκύλος βρισκόταν κλειδωμένος μέσα σε όχημα, χωρίς να δείχνει σημάδια αντίδρασης.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο στις 14:45 και διαπίστωσαν ότι το ζώο ήταν πεσμένο ανάσκελα μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις τους. Εκτιμώντας ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, έσπασαν δύο τζάμια του οχήματος, ώστε να εισέλθει αέρας και να απεγκλωβίσουν τον σκύλο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εμφανίστηκε η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς και φέρεται να επιχείρησε να αποχωρήσει με το όχημά της. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν, της αφαίρεσαν τα κλειδιά και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Στη συνέχεια, ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό κατάστημα ειδών για κατοικίδια, όπου εργαζόμενοι ανέφεραν ότι το ζώο βρισκόταν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή για τη σύλληψη της 48χρονης. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, ενώ αποφασίστηκε και η αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το τετράποδο έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.