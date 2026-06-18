Ένα άγριο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Κολωνού, όταν δύο οδηγοί «πιάστηκαν στα χέρια» για την προτεραιότητα.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου.

Βίντεο, δείχνει την στιγμή που οι δύο αναβάτες - ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας - διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής και να χτυπιούνται ακόμη και με κράνη.

Αρχικά οι δύο άνδρες σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

Το επεισόδιο μεταφέρθηκε κυριολεκτικά πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον.

Πολλοί ήταν αυτοί που είδαν με τα ίδια τους τα μάτια το περιστατικό, από διερχόμενους πολίτες, μέχρι υπαλλήλους καταστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οτ γεγονός ότι ο διαπληκτισμός έλαβε χώρα φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση με συχνή διέλευση τρένων, πράγμα που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο το σκηνικό.