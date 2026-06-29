Το βίντεο-σοκ από τη Μήλο που κόβει την ανάσα: Τουρίστρια «παγιδευμένη» στα βράχια του Σαρακήνικου

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα και κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει το πόσο γρήγορα οι ειδυλλιακές διακοπές μπορούν να μετατραπούν σε απόλυτο εφιάλτη. Στο επίκεντρο βρίσκεται το διάσημο τοπίο στο Σαρακήνικο της Μήλου, εκεί όπου μια τουρίστρια έζησε στιγμές καθαρού τρόμου, ερχόμενη αντιμέτωπη με τη μανία της φύσης.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν έντονη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί μέσα στο νερό. Όπως φαίνεται στα σοκαριστικά πλάνα, η θάλασσα την έχει κυριολεκτικά «καταπιεί». Τα τεράστια κύματα τη χτυπούν με μανία πάνω στα βράχια και την παρασύρουν ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά, καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθειά της να βγει με ασφάλεια στην ακτή.

Στο σημείο επικράτησε άμεσα πανικός, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις αγωνιώδεις προσπάθειες της γυναίκας να κρατηθεί στην επιφάνεια.