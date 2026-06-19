Βόλος: 34χρονος και ανήλικοι εκβίαζαν 13χρονο και τού απέσπασαν 370.000 ευρώ

Ένας 34χρονος άνδρας και τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή στον Βόλο, εξαναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει συνολικά 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του βεγγαλικά που προορίζονταν για τον εορτασμό των γενεθλίων του. Ένας ανήλικος φίλος του τον έπεισε να του δώσει μέρος αυτών και στη συνέχεια φέρεται να τον ενημέρωσε ότι τα βεγγαλικά κατέληξαν σε έναν 34χρονο, ο οποίος δήθεν συνελήφθη από τις Αρχές.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, απειλώντας τον ανήλικο ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του θα αντιμετώπιζαν ποινικές συνέπειες. Υπό το καθεστώς φόβου που δημιούργησαν, τον ανάγκασαν, από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, να αφαιρεί χρήματα από το σπίτι του, συγκεντρώνοντας συνολικά 370.000 ευρώ.

Μάλιστα, του είχαν αναφέρει ότι μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιούνταν για τη νομική υπεράσπιση του υποτιθέμενου συλληφθέντα.

Όπως αναφέρει το ERTNews στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του παιδιού διαπίστωσαν την απουσία των χρημάτων. Τότε ο 13χρονος τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που δεχόταν επί περίπου ενάμιση μήνα, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία παρέδιδε τα χρήματα. Αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Έπειτα από έρευνα, η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δύο ανήλικους, ηλικίας 17 και 15 ετών, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη δύο ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο σπίτι του. Ωστόσο, κατά την έρευνα που ακολούθησε δεν εντοπίστηκαν χρήματα, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι είχαν ήδη μεταφερθεί ή αποκρυβεί αλλού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών του Βόλου.