Έγινε η πρώτη Ανάσταση στη Χίο: Ο «ιπτάμενος» ιερέας τίμησε το έθιμο με το σάλτο και τα βάγια

Λίγα μετά τις 08:30 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στον στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση. Ο πατήρ Χριστόφορος Γουρλής τήρησε το έθιμο με το χαρακτηριστικό σάλτο και έρανε τους πιστούς με βάγια.

Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.